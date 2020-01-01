Принц Гарри одной фразой взбесил и народ, и родню

Герцог Сассекский подвергся критике после того, как заявил, что является "работающим членом королевской семьи", несмотря на отказ от обязанностей. Народ взбешен и требует, чтобы Карл III запретил сыну возвращаться в Лондон.

Во время общения с прессой Гарри заявил, что раз через фонд Archewell они с женой продолжают заниматься благотворительной деятельностью, значит, это можно считать выполнением королевских обязанностей. По словам принца, служение народу остается важной частью их с Меган идентичности, несмотря на отказ от титулов.

"Я всегда буду частью королевской семьи. Я здесь, работаю и делаю то, для чего был рожден. Мне это нравится. Мне нравится совершать поездки, поддерживать людей… друзей, которых я приобрел, и, надеюсь, привлекать внимание к проблемам, которые по тем или иным причинам исчезают из новостей, когда появляется что-то новое", — заявил Гарри.

Фраза сына Карла III задела британцев. Народ возмущается и негодует в соцсетях. Один из критиков написал: "Нет, ты не являешься работающим членом королевской семьи. Ты Не представляешь монарха, Не представляешь Содружество, Не выполняешь официальные обязанности". Другой пользователь Сети добавил: "Разве он сам не жаловался на королевскую жизнь и ожидания, с которыми “родился”? А теперь он топает ногой и настаивает: “Я — работающий член королевской семьи!”"

Британцы считают, что за такими заявлениями Гарри кроется расчет. Принц, говоря, что работает, как и все члены королевской семьи, требует тех же привилегий, которые у него были всю жизнь до того, как он переехал в Калифорнию шесть лет назад.

Во дворце тоже уже ознакомились с выступлением герцога. По слухам, принц Уильям в бешенстве от слов младшего брата.

Напомним, покидая Британию в 2020 году, принц Гарри и Меган Маркл заявили, что намерены отойти от обязанностей старших членов королевской семьи и работать над достижением финансовой независимости.