Президент США потребовал уволить телеведущего за шутку про Меланию Трамп

Телеведущего Джимми Киммела следует немедленно уволить из компании Disney и телеканала ABC, решил Дональд Трамп. Президенту США нет понравилась шутка шоумена про его супругу Меланию.

Киммел неудачно пошутил за несколько дней до инцидента со стрельбой на приеме в Белом доме, где также присутствовал Трамп с супругой. Телеведущий назвал Меланию "будущей вдовой, ожидающей наследства".

Президент оценил шутку Киммела, как шокирующее заявление. По слова Трампа, множество людей возмущены отвратительным призывом шоумена к насилию, это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC, заключил американский лидер.