Постпред Ирана при ООН сравнил действия США с "пиратством"

США ведут себя как пираты и террористы, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей — действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников", — сказал Амир Саид Иравани журналистам.

При этом действия Тегерана в Ормузском проливе "основаны на правах и обязательствах Ирана по морскому праву и собственных национальных законах и нормах", постпред Ирана при ООН.

Иран вновь перекрыл Ормузский пролив 18 апреля. Тегеран пообещал открыть его после снятия морской блокады США. Иранская сторона будет считать проход судов через пролив сотрудничеством с врагом, заявили в Корпусе стражей исламской революции.