Глава МИД Ирана поблагодарил Россию за дипломатическую поддержку

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи после встречи с президентом России Владимиром Путиным 27 апреля благодарит РФ за солидарность и дипломатическую поддержку. Об этом он написал на следующий день в своих соцсетях.

"Рад взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в то время, как регион терпит сильные перемены. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности", — говорится в сообщении Арагчи.

27 апреля Путин встретился с Аббасом Арагчи в Санкт-Петербурге. Россия надеется, что иранский народ пройдет период испытаний и наступит мир, заявил президент РФ на встрече.