Трамп скептически отнесся к плану Ирана по переговорам

Президент США Дональд Трамп и представители его команды скептически отнеслись к плану Ирана по переговорам, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, американский лидер убежден, что Тегеран не собирается выполнять ключевое требование Вашингтона — отказ от обогащения урана. Трамп выступит с контрпредложением в ближайшие дни, отмечает издание.

Перед этим портал Axios сообщал, что Иран предложил США сделку. Она предполагает открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

19 апреля замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что исламская республика не собирается передавать США обогащенный уран.

Соединенные Штаты и Израиль начали утром 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Объявляя о начале ударов, Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а США уничтожат военно-морские силы Ирана, все его ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность страны.