Грузовой корабль "Прогресс" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс" несколько часов назад прибыл на МКС. Он успешно пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента станции.

Аппарат доставил космонавтам более двух с половиной тысяч тонн грузов, в том числе новый скафандр "Орлан" для работы в открытом космосе, а также топливо, питьевую воду и очки виртуальной реальности. Они нужны для проведения научного эксперимента, который поможет выяснить, как невесомость влияет на зрение.

Ракета-носитель "Союз" с "Прогрессом" стартовала с космодрома Байконур в ночь на воскресенье. За двое суток полёта корабль сделал 33 оборота вокруг Земли.