Москвичам рассказали о погоде в майские праздники: новости неутешительные

Температура до 10 градусов тепла ожидается 1 мая в Москве, 2 и 3 мая воздух прогреется до плюс 14 градусов. Такой прогноз дал во вторник, 28 апреля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как пояснил эксперт, нельзя назвать предстоящий Первомай теплым, поскольку "10 градусов в дневные часы — это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода". Будет "достаточно прохладная погода", зато "не ветрено и без значимых осадков".

Однако до этого москвичам придется потерпеть более неприятные погодные условия. Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала РИА Новости, что апрель проститься со столичным регионом холодами и осадками: мокрый снег и температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла ожидаются вплоть до 30 апреля.

При этом гололедица и "снежная каша" на дорогах прогнозируются в ближайшие дни. Не исключено, что снежный покров подрастет еще на пять сантиметров за 28 апреля и ночь на 29 апреля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что свыше 100% месячной нормы осадков выпало в московском регионе за последние сутки. С учетом ожидаемых еще 6-7 миллиметров по итогам дня апрель обещает стать "переувлажненным более чем на 200%".

Комплекс городского хозяйства Москвы рекомендует москвичам и гостям столицы с учетом неблагоприятных погодных условий по возможности не выходить на улицы. Если пришлось выйти наружу, следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.