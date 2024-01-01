Сын Марии Шукшиной вернулся с СВО и изменился до неузнаваемости

Мария Шукшина была замужем трижды. От каждого мужа она родила. У актрисы есть дочь Анна, сын Макар Касаткин и близнецы Фома и Фока.

На днях популярная актриса вышла в свет с сыном от второго брака Макаром Касаткиным. Примечательно, что он вернулся с СВО.

О том, что наследник Марии Шукшиной отправился на передовую, оставив дома маленького сына Марка, стало известно в январе прошлого года. Где именно и в каких войсках служил наследник известной актрисы, не раскрывается.

И вот 28-летний сын вышел в свет вместе с Марией Шукшиной. Они посетили премьеру фильма "Семь верст до рассвета". Макар Касаткин изменился до неузнаваемости, отпустив густую бороду.

Напомним, что Макар Касаткин несколько лет назад оскандалился на всю страну, когда в студию шоу Андрея Малахова явилась некая Фрейя Зильбер и объявила, что ждет от него ребенка. Поначалу словам девушки, которую Макар якобы бросил сразу, как узнал о ее интересном положении, мало кто поверил. Однако Фрейя сделала ДНК-тест после того, как родился малыш, и он подтвердил отцовство Макара. Одно время Зильбер одна воспитывала сына, но в какой-то момент отдала его именитой бабушке.

В конце 2024 года стало известно, что Зильбер умерла. Сообщалось, что ее нашли мертвой в квартире, вокруг якобы валялись шприцы.

