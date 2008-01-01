Актриса Анна Большова в 50 лет выглядит как девочка

В Москве состоялась премьера фильма "Семь верст до рассвета". Отметилась на мероприятии и актриса Анна Большова.

Известная артистка - редкий гость светских раутов. Она почти не дает интервью, не снимается на телевидении и не посещает вечеринок и публичных тусовок звезд. Поэтому каждое ее появление в свете неизменно привлекает пристальное внимание журналистов.

Когда Анна Большова появилась в столичном кинотеатре "Октябрь", то сразу попала в объективы камер. В Сети многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. По их мнению, известная актриса выглядит "как девочка" в свои 50 лет. А ее стройности можно только позавидовать.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Напомним, что Анна Большова стала звездой в нулевых, сыграв Наташу в сериале "Остановка по требованию". Девушку начали узнавать на улицах, а новые главные роли в фильмах и сериалах только множили популярность. Театралы обожают Большову за роль Кончиты в культовой рок-опере "Юнона и Авось" в "Ленкоме".

При этом личная жизнь актрисы окутана множеством слухов. К примеру, мачеху Большовой много лет считали главой секты, а брак Анны с младшим братом и вовсе поразил поклонников.

В 2008 году у Анны родился сын Даниил от второго мужа, художника Александра Макаренко. После появления первенца пара часто ссорилась, и в итоге брак распался. В настоящий момент Анна Большова в разводе, но поддерживает с бывшим супругом хорошие отношения ради сына.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>