Появились детали нового мирного соглашения США и Ирана: Трамп не в восторге

Власти Соединенных Штатов и Ирана обсуждают возможность возвращения к довоенному статусу-кво при заключении мирного соглашения. Об этом рассказали в понедельник, 27 апреля, осведомленные источники.

По словам собеседников CNN, переговоры сторон сосредоточены на "поэтапном процессе". Первая часть обсуждаемого потенциального соглашения посвящена возвращению к довоенному статусу-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин.

Вопрос ядерной программы Ирана и американских претензий в этой области предполагается рассмотреть позднее.

Источники уверяют, что срыв переговоров в Пакистане не привел к заморозке диалога между Вашингтоном и Ираном — продолжается активная дипломатическая работа, а стороны "не так далеки друг от друга".

Однако президент США Дональд Трамп заявил, что не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров. Как пишет The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом обсуждений, американский лидер возражает против такой схемы. При этом в Белом доме обсуждаются некие военные операции США, чтобы заставить Тегеран пойти на существенные уступки.

Тем временем иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что Вашингтон не достиг ни одной своей цели в противостоянии с Тегераном, хотя исламская республика противостоит самой большой сверхдержаве в мире. По словам Аракчи, именно американцы просят о переговорах.