Подробный лунный календарь для садоводов и огородников на май 2026 года: когда и что сажать

Май 2026 года — ключевой месяц для дачников: почва уже прогрелась, но возвратные заморозки еще возможны, поэтому посадки планируют не только по погоде, но и по лунному календарю. При этом профессиональные агрономы напоминают: основной урожай делает не Луна, а корректная агротехника, качество почвы, сортов и ухода. Лунный календарь удобен как схема организации работ, но не заменяет базовых знаний и учета погоды. Тем не менее, в статье мы расскажем, когда сеять и сажать, когда обрезать и подкармливать, а когда лучше оставить растения в покое.

Календарь фаз Луны в мае 2026 года

В мае 2026 года Луна успеет пройти все ключевые фазы, причем в месяце будет сразу два полнолуния — в начале и в конце. Это сужает "окно" особо удачных дней, поэтому многие посевы и пересадки имеют смысл переносить на периоды устойчивой растущей или убывающей Луны.

Основные фазы

1 мая — полнолуние в знаке Скорпиона; день считается неблагоприятным для любых посадок и активных работ с корнями и кроной.

2–15 мая — убывающая Луна: соки "тянутся к корням", период традиционно считают более подходящим для работ с корнеплодами, санитарной обрезки, борьбы с болезнями и вредителями, обработки почвы.

16 мая — новолуние в Тельце; три дня вокруг даты (15–17 мая) считаются временем максимальной уязвимости растений, когда посевы и пересадки лучше отложить.

17–30 мая — растущая Луна: период считается удачным временем для посадки и пересадки большинства культур с надземными плодами, а также для активных подкормок и поливов.

31 мая — второе полнолуние в Стрельце; снова день, когда посадки и пересадки не рекомендуются, можно заниматься уборкой, борьбой с вредителями и сбором лекарственных трав.

Луна по декадам месяца

1–10 мая: конец растущей фазы и переход к убывающей, затем убывающая Луна в плодородных (Скорпион, Рыбы) и менее плодородных (Стрелец, Козерог, Водолей) знаках; больше внимания почве, прополке, санитарной обрезке.

11–20 мая: продолжение убывания с переходом к новолунию и затем первые дни растущей Луны в Тельце и Близнецах; посадки в середине месяца желательно минимизировать, а вот после 18–20 числа — постепенно наращивать.

21–31 мая: устойчивая растущая Луна в Раке, Льве, Деве, Весах и Скорпионе, завершающаяся полнолунием в Стрельце; это основной период массовой высадки рассады теплолюбивых культур и закладки новых грядок.

Общие рекомендации

Прямое влияние фаз Луны на рост растений научно не доказано; гораздо важнее соблюдать агротехнические нормы, учитывать климат региона и фактическую температуру почвы. Но лунный календарь поможет сгруппировать виды работ по дням и не перегружать растения в периоды полнолуния и новолуния.

Как использовать лунный календарь в мае

Сначала ориентируйтесь на погоду и прогрев почвы: для большинства культур открытого грунта он должен быть не ниже 8–10 °C, а для теплолюбивых (томаты, перцы, огурцы) — выше.

В убывающую Луну (2–15 мая) планируйте:

посадку и посев корнеплодов (морковь, свекла, редька, корневая петрушка) и части луковичных культур;

санитарную и формирующую обрезку, удаление сухих ветвей и поросли;

борьбу с вредителями и болезнями, обработку фунгицидами и инсектицидами;

глубокую обработку почвы, перекопку, закладку компоста, мульчирование.

В растущую Луну (17–30 мая) отдавайте приоритет:

высадке рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты, кабачков, тыквенных;

посеву зеленых культур (салаты, укроп, петрушка, шпинат), сидератов, однолетних цветов;

подкормкам (особенно азотным в начале фазы, комплексным и калийно-фосфорным ближе к концу);

поливам и уходу за уже высаженными растениями.

Общие работы в саду и огороде в мае

На фоне лунных рекомендаций не забывайте стандартный набор майских дел:

уборка участка, вывоз сухостоя, дополнительная очистка листвы и мусора после зимы;

защита посадок от возвратных заморозков (укрывные материалы, дымовые кучи, временные пленочные укрытия);

мульчирование приствольных кругов и грядок для сохранения влаги и защиты корней;

посадка и пересадка плодовых деревьев, смородины, крыжовника, малины, винограда в согласованные благоприятные дни;

ранние подкормки клубники, осмотр кустарников на болезни и вредителей, формирование газона.

Благоприятные дни

Универсально удачные дни месяца

2 мая,

6–7 мая,

11–12 мая,

19–20 мая,

25–30 мая.

Эти даты чаще всего попадают на плодородные знаки (Скорпион, Рыбы, Телец, Рак, часть Весов и Скорпиона на растущей Луне). В эти дни можно сеять, высаживать рассаду и заниматься подкормкой.

Овощи и зелень

Огурцы, кабачки, тыквенные: 2, 11, 12, 19, 20, 26–30 мая.

Томаты и перцы (рассада в грунт, дополнительные посевы): 2, 11, 12, 19, 20, 28–30 мая.

Капуста (разных видов): 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26–30 мая.

Корнеплоды (морковь, свекла, редис, редька и др.): 2, 6, 7, 19, 20, 26–30 мая.

Лук и чеснок: 2–7 мая (особенно 2, 3, 4, 5, 6, 7), затем 19–20 и 28–30 мая.

Листовая зелень (салаты, укроп, петрушка и др.): 2, 11, 12, 19, 20, 28–30 мая.

В эти дни вместе с поливом можно вносить удобрения.

Цветы и декоративные растения

Однолетние цветы: 2, 11, 12, 19, 20, 23–30 мая.

Многолетники и двулетники: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 23–30 мая.

Луковичные и клубневые (георгины, гладиолусы и др.): 2, 6, 7, 11, 12, 26–30 мая.

Комнатные и ампельные растения: 19, 25–28 мая (пересадка, деление, укоренение черенков).

Особенно стоит отметить 20, 26–30 мая, когда растущая Луна проходит через плодородные знаки (Рак, Скорпион). В эти дни рекомендуется высадка практически всех культур: от овощей до роз.

Плодовые деревья, кустарники, ягоды

Для сада май 2026 года предлагает несколько "окон", когда посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников наиболее подходит:

Плодовые деревья (яблони, груши и др.): 2, 6–7, 19–20, 26–30 мая.

Виноград: 2, 11–12, 19–20, 26–30 мая.

Кустарники (смородина, крыжовник и др.): 2, 6–7, 11–12, 19–20, 26–30 мая.

Малина, ежевика: 2, 11–12, 19–20, 26–30 мая.

Клубника и земляника: 2, 6–7, 11–12, 18–20, 26–30 мая (в эти дни также можно вырезать усы, рыхлить и подкармливать).

Неблагоприятные дни

Абсолютно "запрещенные" дни для посадок

Полностью стоит отказаться от любых посадок и пересадок в следующие числа:

1 мая — полнолуние в Скорпионе;

15–17 мая — период новолуния (само новолуние 16 мая плюс день до и день после);

31 мая — второе полнолуние в Стрельце.

В эти дни допустимы лишь:

борьба с вредителями и болезнями;

санитарная обрезка сильно поврежденных ветвей;

прополка, уборка мусора, вывоз сухостоя;

сбор лекарственных трав, если это позволяет погода.

Неблагоприятные для посевов дни

8–10 мая — убывающая Луна в Водолее и переходе из Козерога: неплодородный знак, дни больше подходят для прополки, санитарной обрезки и обработки от вредителей, но не для посадки.

13–14 мая — убывающая Луна в Овне: лучше ограничиться рыхлением, обработкой от заболеваний, прореживанием всходов, не пересаживать и не пикировать растения.

18–19 мая — первые дни растущей Луны в Близнецах: неблагоприятны для большинства посадок, допускаются обильные поливы и азотные подкормки, посадка вьющихся культур и ампелей.

23–24 мая — растущая Луна в Льве и Деве: неблагоприятный период для новых посадок, но пригодный для прополки, формирования кустов, подготовки грядок.

Также к числу неблагоприятных для именно посевов (в грунт и на рассаду) можно отнести 1–5, 8–12, 16, 24 и 31 мая. В эти даты лучше заниматься почвой, уборкой и обработкой, а не закладкой новых культур.

Как действовать в "плохие" дни

Если ваши выходные или время на даче выпадают на неблагоприятные числа, это не значит, что нужно отменить поездку. Можно перенести посевы и пересадки на ближайший благоприятный день, или использовать эти дни для планировки грядок и подготовки почвы без высадки растений, ремонта теплиц, шпалер, систем полива, санитарной обрезки, вырезки сухих ветвей, удаления поросли, борьбы с сорняками, вредителями, мхом и лишайниками на деревьях.

Если же погода дает редкое окно (например, неожиданно тепло и сухо в "формально неблагоприятный" день), а календарь его не одобряет, приоритет всегда должен оставаться за климатическими условиями и готовностью почвы. Лунный календарь в этом случае лучше воспринимать как вспомогательную подсказку, а не жесткое ограничение.