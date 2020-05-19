Подробный лунный календарь для садоводов и огородников на май 2026 года: когда и что сажать

Май 2026 года — ключевой месяц для дачников: почва уже прогрелась, но возвратные заморозки еще возможны, поэтому посадки планируют не только по погоде, но и по лунному календарю. При этом профессиональные агрономы напоминают: основной урожай делает не Луна, а корректная агротехника, качество почвы, сортов и ухода. Лунный календарь удобен как схема организации работ, но не заменяет базовых знаний и учета погоды. Тем не менее, в статье мы расскажем, когда сеять и сажать, когда обрезать и подкармливать, а когда лучше оставить растения в покое.

Календарь фаз Луны в мае 2026 года

В мае 2026 года Луна успеет пройти все ключевые фазы, причем в месяце будет сразу два полнолуния — в начале и в конце. Это сужает "окно" особо удачных дней, поэтому многие посевы и пересадки имеют смысл переносить на периоды устойчивой растущей или убывающей Луны.

Основные фазы

Луна по декадам месяца

Общие рекомендации

Прямое влияние фаз Луны на рост растений научно не доказано; гораздо важнее соблюдать агротехнические нормы, учитывать климат региона и фактическую температуру почвы. Но лунный календарь поможет сгруппировать виды работ по дням и не перегружать растения в периоды полнолуния и новолуния.

Как использовать лунный календарь в мае

Сначала ориентируйтесь на погоду и прогрев почвы: для большинства культур открытого грунта он должен быть не ниже 8–10 °C, а для теплолюбивых (томаты, перцы, огурцы) — выше.

В убывающую Луну (2–15 мая) планируйте:

В растущую Луну (17–30 мая) отдавайте приоритет:

Общие работы в саду и огороде в мае

На фоне лунных рекомендаций не забывайте стандартный набор майских дел:

Благоприятные дни

Универсально удачные дни месяца

Эти даты чаще всего попадают на плодородные знаки (Скорпион, Рыбы, Телец, Рак, часть Весов и Скорпиона на растущей Луне). В эти дни можно сеять, высаживать рассаду и заниматься подкормкой.

Овощи и зелень

В эти дни вместе с поливом можно вносить удобрения.

Цветы и декоративные растения

Особенно стоит отметить 20, 26–30 мая, когда растущая Луна проходит через плодородные знаки (Рак, Скорпион). В эти дни рекомендуется высадка практически всех культур: от овощей до роз.

Плодовые деревья, кустарники, ягоды

Для сада май 2026 года предлагает несколько "окон", когда посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников наиболее подходит:

Неблагоприятные дни

Абсолютно "запрещенные" дни для посадок

Полностью стоит отказаться от любых посадок и пересадок в следующие числа:

В эти дни допустимы лишь:

Неблагоприятные для посевов дни

Также к числу неблагоприятных для именно посевов (в грунт и на рассаду) можно отнести 1–5, 8–12, 16, 24 и 31 мая. В эти даты лучше заниматься почвой, уборкой и обработкой, а не закладкой новых культур.

Как действовать в "плохие" дни

Если ваши выходные или время на даче выпадают на неблагоприятные числа, это не значит, что нужно отменить поездку. Можно перенести посевы и пересадки на ближайший благоприятный день, или использовать эти дни для планировки грядок и подготовки почвы без высадки растений, ремонта теплиц, шпалер, систем полива, санитарной обрезки, вырезки сухих ветвей, удаления поросли, борьбы с сорняками, вредителями, мхом и лишайниками на деревьях.

Если же погода дает редкое окно (например, неожиданно тепло и сухо в "формально неблагоприятный" день), а календарь его не одобряет, приоритет всегда должен оставаться за климатическими условиями и готовностью почвы. Лунный календарь в этом случае лучше воспринимать как вспомогательную подсказку, а не жесткое ограничение.