Одобрение странами Евросоюза кредита Украине на 90 миллиардов евро обернулось для киевского режима неприятными последствиями. Как указывают западные журналисты, одновременно с согласованием столь крупной суммы усилилось давление на Киев.

Издание Berliner Zeitung поясняет, что "растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров".

Украина находится в том положении, когда невозможно решить все имеющиеся проблемы при помощи лишь европейских кредитов: дефицит финансирования киевского режима существенно больше, чем предполагалось изначально, подчеркивает газета.

В итоге "из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис", подытоживает BZ.

Ранее бывший пресс-секретарь утратившего легитимность украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у западных спонсоров Украины нет плана победы киевского режима, как и "реального намерения самим платить полную цену".

Однако утолять растущие аппетиты киевского режима всё сложнее, поэтому Европа может вернуться к теме захвата российских замороженных активов. Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис признавался, что Брюссель "пока не знает, где взять еще 22,5 миллиарда евро на покрытие финансовых потребностей Украины".