"87-е февраля": московский снежный шторм уже вошел в историю

Более 70 тысяч человек остаются без света из-за непогоды, которая вот уже вторые сутки испытывает на прочность центральные регионы страны. В работах по восстановлению энергоснабжения задействованы свыше тысячи бригад энергетиков. Мощный циклон Илви существенно осложнил транспортную ситуацию. Многие автомобилисты, поспешили перейти на летнюю резину. В столице дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Сколько еще продлится ненастье и когда ждать возвращения весеннего тепла?

В Москве вторые сутки не прекращается сильнейший снегопад. Сегодня пик апрельского шторма. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а люди на улицах шутят про "87-е февраля".

Столбики термометров днем колеблются в районе плюс 2-4 градусов, что почти на 8 градусов ниже климатической нормы. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Сохраняется гололедица и мокрый снег, но уровень погодной опасности в регионе понижен с "оранжевого" до "желтого". Повалены сотни деревьев. Их оперативно распиливают и вывозят. По словам синоптиков, таким образом апрель в этом году берет реванш за аномально теплый март. И этот шторм уже вошел в историю.

В регионах России устраняют последствия стихии

Снег и штормовой ветер привели к серьезным последствиям в регионах Приволжского федерального округа. В Нижнем Новгороде сильный ветер стал причиной коммунальных аварий. На улице Ашхабадской дерево рухнуло прямо на припаркованный автомобиль. А в Краснооктябрьском районе сошел оползень.

В Набережных Челнах ветер сносит крыши, ломает деревья и срывает обшивку с домов и остановок. Порывы местами достигают ураганных 26-27 метров в секунду. Сегодня повторное штормовое предупреждение объявлено в Самарской области, в регионе действует желтый уровень погодной опасности. Накануне сильный ветер сдувал автомобили, валил деревья. Непогода привела к трагедиям.

Вчера, как видно на снимке Роскосмоса, в центре снежного апокалипсиса была Москва. В ближайшие сутки центр циклона будет смещаться на северо-восток. А значит, уже в среду в большинстве регионов Центральной России и Поволжья ветер будет стихать, а температура начнет постепенно повышаться.