В зоне спецоперации российские войска прорвали оборону ВСУ на юге Константиновки. Десант и тяжёлая техника закрепились в селе Ильиновка. Освобождение этого района позволит взять в окружение один из ключевых оплотов неонацистов в ДНР. Успехи и на Красно-Лиманском направлении. Наши бойцы захватили различные образцы натовской техники, а также получили важную информацию о западных наёмниках.

Детектор, фиксирующий дроны, пищит не смолкая. ВСУ готовы разнести в щепки свой же блиндаж. Лишь бы брошенная во время отступления техника не попала в руки российских штурмовиков. Но поздно. Бойцы включили системы радиоподавления. И спокойно осматривают трофеи. Вот ноутбуки, планшеты, антенна спутниковой связи "Старлинк".

Когда вскрыли содержимое телефона, стало ясно, чего ВСУ так опасались. Среди файлов несколько любопытных видео. Вот новая группа наемников из Колумбии. Их перебрасывают к передовой. А на этих кадрах боевики, предположительно, из США. Видно, что в опорный пункт они превратили больничные палаты и ординаторские.

А вот уже украинские националисты. Как говорится, почувствуйте разницу. Раненые лежат на бетонном полу, в полуразрушенном здании. Лекарств нет, возможности эвакуации тоже. Да еще и натовский сухпаек оказался давно просроченным. Но для российских бойцов ценность этой "картинки" в другом. Удалось вычислить координаты вражеских позиций. И навести на них артиллерию.

В наемников и бандеровцев в Запорожье, Константиновке, пригородах Славянска полетели сотни реактивных снарядов. Артиллерийский накат поддержали гаубицы, огнеметы и минометы. Словом, весь арсенал сразу трех российских группировок.

А вот это подземелье ВСУ сами ищут уже несколько месяцев, но безуспешно. На кадрах - российские бойцы копают тоннель под носом у противника - в Константиновке. И сегодня киевский генштаб просто в панике. Генералы опасаются новой операции, аналогичной Судже. Когда российские штурмовики внезапно появились в тылу бандеровцев и одним броском взломали всю линию обороны. А в Константиновке оборона противника и так трещит по швам. И прикрывать ее уже почти нечем.

Важные сообщения пришли сегодня и от бойцов группировки "Север". В Харьковской области освобождено село Землянки. Зона безопасности в приграничье продолжает расширяться. В том числе и за счет ежедневного продвижения в соседней - Сумской. За сутки противник отброшен по фронту еще на километр. И большой вопрос, как долго продержится сам областной центр. Крупных подразделений ВСУ в Сумах почти не осталось. Все на передовой. А в городе дежурят, в основном, едва обученные держать автоматы новобранцы из отрядов территориальной обороны.