Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалого Ромы Савина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герою нашего следующего сюжета - Роме Савину - всего год, но половину своей жизни он провел в больничных палатах. У мальчика смертельный диагноз - хроническая гранулёматозная болезнь. Это редкая форма первичного иммунодефицита, когда клетки не сопротивляются вирусам и инфекциям. Рома постоянно живет на антибиотиках и капельницах и не видит никого, кроме врачей и родных. С каждым днем ситуация усугубляется, но спасение есть – ребёнка сейчас готовят к срочной трансплантации костного мозга. Только без специальной сопроводительной терапии пересадка невозможна. Стоят жизненно необходимые лекарства больше трёх миллионов рублей. Таких денег у молодой семьи просто нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ромы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лекарства для пересадки нужны как можно скорее.

Рома так хотел на улицу, весь день просился. Но, когда вышел, тут же расплакался. Он очень хочет к другим детям. Поиграть, пообниматься. А нельзя. Иначе может случиться страшное.

"Мы стараемся приходить на площадки, где детей нет практически. Так как у ребенка очень слабый иммунитет, поэтому каждый ребенок для нас - это практически опасность. Мы стараемся его уберечь", - рассказала Алина Савина, мама Ромы.

Он должен был родиться абсолютно здоровым, беременность протекала идеально. Но после родов малыша все никак не несли к маме. На её вопрос "А где сыночек?" - врач развела руками.

"Она говорит, что ребенок находится в реанимации, что состояние критическое. Там чуть ли не почки отказывают. Перед тем, как ребенка забрали в реанимацию, у него случилось глубокое апноэ. То есть у него остановилось дыхание. Его интубировали, врачи пытались что-то сделать", - говорит Алина Савина.

Несколько суток младенец был на ИВЛ. Не ел, не пил, не дышал самостоятельно. Мама не находила себе место.

"У меня как будто мир рухнул. Я уже представила все самое ужасное, что можно представить. Самое ужасное, когда звонят родственники - как ребенок? Как дела? А ты просто не знаешь, что сказать", - рассказывает Алина Савина.

Их выписали лишь спустя полтора месяца. Ни цветов, ни шаров, ни поздравлений - один только страх за сына. Рома согласен на все. Лишь бы не было рядом людей в белых халатах. Половину своей крошечной жизни он провел в больнице. Врачи не понимали, что происходит с ребенком. Почему такой низкий гемоглобин? Младенец успел переболеть пиелонефритом, бронхитом, ротовирусом, гнойным лимфаденитом и лейкоцитозом. Окончательный диагноз был страшным: хроническая гранулёматозная болезнь.

"Организм просто не справляется. Он вырабатывает очень много клеток, которые не побеждают вирусы и грибки. Они их не распознают. Получается, что они могут группироваться где-то, собираться в гранулёмы. Они могут находиться в легких, они могут находиться в печени. Их трудно каким-то образом вылечить", - говорит Алина Савина.

У годовалого ребенка такое мощное и интенсивное лечение, что даже взрослый едва выдержит. Капельницы, пункции, плюс семь раз в день - прием антибиотиков. Каждую таблетку приходится дробить.

Спасти Роме жизнь и вернуть ему счастливое полноценное детство можно. Ребёнку требуется срочная трансплантация костного мозга. Мальчика уже готовят к пересадке, но её нельзя провести без специальной сопроводительной терапии. Стоят лекарства больше трёх миллионов рублей. Семья - в отчаянии.

"Сейчас родственники, муж - работают на износ. У нас бабушка работает и в дневную, и в ночную смену. Но даже при таком темпе набрать такую сумму очень трудно. Невозможно. Очень сложно ему, очень жалко. И ты не можешь никак ему помочь ему, ничем", - сказала Алина Савина.

Рома постоянно смотрит на небо, провожает взглядом каждый самолет. Добрые и отзывчивые люди смогут подарить Роме шанс жить.

Ещё раз напомним - времени у Ромы мало, болезнь прогрессирует очень быстро, откладывать пересадку уже нельзя, сопроводительные лекарства необходимы прямо сейчас.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Романа Савина, программа 2565