Дети Филиппа Киркорова зарабатывают уборкой

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Обоих детей ему родила суррогатная мать.

Несмотря на то, что поп-король отечественной эстрады души не чает в наследниках, он старается их не баловать. Так, в новом интервью популярный певец сообщил, что Алла-Виктория и Мартин зарабатывают на карманные расходы уборкой. Например, когда столицу завалило апрельским снегопадом, дети известного исполнителя без лишних разговоров вышли чистить снег вокруг дома.

"Территорию завалило, но мои же дети зарабатывают пару копеек свои тем, что убирают участок вместе с моими помощниками", - поведал Филипп Киркоров "КП".

А недавно певец жаловался, что не может оторвать сына от компьютера. Вообще до недавнего времени Мартин увлекался футболом, но строить карьеру спортсмена мальчику мешают виртуальные бродилки, гонки и симуляторы.

Ранее артист предложил Мартину попробовать свои силы на сцене или в кино, однако мальчик категорически отказался. Как выяснилось, сын крайне негативно относится к тому, чем занимается Киркоров, и решил держаться от шоу-бизнеса и внимания публики подальше.

