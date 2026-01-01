Россиянам напомнили крайний срок оплаты услуг ЖКХ за апрель

Оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за апрель можно до 15 мая. Об этом рассказал во вторник, 28 апреля , заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как напомнил парламентарий, с 1 марта 2026 года действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за апрель можно оплатить в срок до 15 мая.

Колунов подчеркнул, что "праздники здесь не помеха — торопиться с оплатой не надо". Поскольку дедлайн оплаты выпадает на полноценный рабочий день, никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющий компаний быть не должно, цитирует депутата РИА Новости.

Ранее в Минстрое заявили, что публикации о якобы проведении тестирования режима электронного взыскания долгов по оплате "коммуналки" не соответствуют действительности. На самом деле в России реализуется эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за услуги ЖКХ.

При этом в пресс-службе Роскачества порекомендовали сохранять квитанции об оплате услуг ЖКХ не менее трех лет. В организации отметили, что закон не обязывает россиян это делать, но на случай возникновения спорных ситуаций лучше подстраховаться.