Страшное ЧП с поездами в Индонезии унесло жизни 14 человек

В Индонезии число погибших при столкновении двух поездов выросло до 14. Спасательная операция завершена, раненых - 84 человека - доставили в больницы.

ЧП произошло накануне недалеко от столицы. По некоторым данным, сначала на железнодорожном переезде застряло такси. Автомобиль протаранила пригородная электричка. А через некоторое время в её последний вагон врезался поезд дальнего следования.

Десятки пассажиров оказались заблокированы. Всю ночь спасатели резали искорёженный метал, чтобы добраться до выживших. Движение поездов через станцию временно остановлено.