В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погибли три человека. Об этом рассказал во вторник, 28 апреля, глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил политик, в селе Бобрава Ракитянского округа дрон атаковал автомобиль. Находившаяся в нем супружеская пара погибла на месте, их 16-летний сын госпитализирован с баротравмой.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю, погиб мужчина.

Еще один автомобиль был атакован в хуторе Красиво Борисовского округа. Муж с женой получили ранения, сообщает "Интерфакс".

Украинские националисты выбирают мишенями для ударов мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что всего лишь за одну неделю марта почти 40 мирных жителей российских регионов погибли при ударах ВСУ. За тот же срок были ранены 202 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних.

При этом жуткая статистика по жертвам среди российских граждан из-за атак ВСУ игнорируется или искажается Западом. Мирошник подчеркивал, что в этом западникам помогают чиновники ООН, формируя у главы киевского режима Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности.