Минпросвещения представило график летних каникул в школах

Российским школам рекомендовано начать летние каникулы 27 мая и завершить 31 августа. Об этом рассказали во вторник, 28 апреля, в пресс-службе Министерства просвещения России.

Как уточнило ведомство, завершение учебного года для учеников девятых и одиннадцатых классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что летние каникулы – это важнейший период для восстановления сил школьников после учебного года, сообщает АГН "Москва".

При этом ведомство раскритиковало идею ввести в школах "пятую четверть": в первые две недели июня вести для школьников творческие занятия. В профильном министерстве сочли эту инициативу нецелесообразной и отказались ее поддерживать.

Между тем глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что нужно ввести в начальной школе тихий час — это помогло бы детям адаптироваться к учебному процессу и снизило бы стресс при переходе из детского сада в школу.

Тем временем продолжаются дискуссии вокруг школьных домашних заданий. Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин отметил, что домашка в нынешнем виде почти утратила смысла из-за активного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ).