Вечная невеста Мирослава Карпович: 40-летняя актриса не замужем и без детей

Недавно в Сети распространилась новость, что Мирослава Карпович выходит замуж. Якобы ее избранником стал коллега, актер Евгений Банифатов. Однако сейчас выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" Евгений Банифатов рассказал, что оказался буквально под лавиной вопросов от журналистов. Более того, на него даже мать обиделась, решив, что тот не поставил ее перед фактом.

"Нет, стоп! Да ну, перестаньте. Ну, правда. Мама волновалась. У меня был перелет с Камчатки в Москву, за эти девять часов новость разлетелась в момент. Я приземляюсь, мне звонят журналисты… Мама спрашивает: "Почему я об этом узнаю последней? Пожалуйста, можешь мне первой рассказывать!". Я говорю: "Мама, все, что есть, я тебе рассказываю", - поведал Банифатов.

Актер сообщил, что у него есть любимая женщина, однако он не стал уточнять, Мирослава ли это. "Не давите", - попросил артист ведущих.

В Сети пользователи судачат, что Мирослава Карпович, которой в этом году исполнилось 40 лет, "вечная невеста". По официальным данным, она никогда не была замужем и детей у нее нет.

Несколько лет назад актриса была без пяти минут женой Павла Прилучного. Говорят, у артистов закрутился роман вскоре после того, как Павел развелся с Агатой Муцениеце. Прилучный даже познакомил Карпович с сыном и дочкой. Более того, актеры с его детьми даже ездили отдыхать. Вот только в результате Павел Прилучный женился не на Мирославе Карпович, а на актрисе Зепюр Брутян.

