Соловьев в прямом эфире извинился перед Боней: "Мне нужно строже относиться к словам"

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней за оскорбления, которые он позволил себе в ее адрес. Сегодня блогер пришла в прямой эфир на программу Соловьева.

Журналист начал с комплимента Боне, сказав, что она замечательно выглядит. Затем Соловьев принес извинения девушке.

"Я был слишком эмоционален. Мне нужно было строже относиться к словам в эфире", - сказал телеведущий.

При этом он не согласился с тем, что его записывают "в главные мизогины страны", потому что у него "в эфирах огромное количество женщин".

В середине апреля Виктория Боня записала 18-минутное обращение к Владимиру Путину "от лица народа", в котором она осудила ограничения интернета, бездействие чиновников после паводка в Дагестане и забой скота в Новосибирской области. Еще одной темой стало новое мазутное пятно в Анапе, рост цен, проблемы малого бизнеса и высказывания отдельных политиков. По словам Бони, люди боятся президента, а так быть не должно.

Спустя несколько дней Владимир Соловьев в эфире своей программы назвал Викторию Боню "потрёпанной шалавой", "засоряющей пространство". Он также потребовал от СК, Минюста и Генпрокураторы дать правовую оценку ее высказываниям.