Путин: Мир вступил в эпоху структурных изменений

Мир вступил в эпоху структурных изменений. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Он обратился по видеосвязи к участникам форума "Открытый диалог". Президент отметил, что прежние подходы к деловой жизни и системе международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных стран. Они теряют свои позиции, уступая место новым центрам роста - государствам Глобального Юга.

"Современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединённых усилий. А значит, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран. Форум "Открытый диалог" – это вклад в формирование такой модели. Это пространство профессионального общения без навязывания точек зрения и доминирования мыслей, которые кем-то заранее объявляются единственно верными. Это площадка, где интересные, перспективные идеи начинают свой путь к воплощению в жизнь", - отметил Путин.

Сегодня состоялось торжественное открытие форума. Его тема - будущее мира и новая платформа глобального роста. В ходе дискуссий ученые, эксперты и представители делового сообщества из 120 стран ищут решения для устойчивого и долгосрочного экономического развития. В частности, обсуждают технологический переход, изменение архитектуры рынка труда и бизнес-моделей.

"На смену торговле через страны Глобального Севера приходит прямая торговля стран Глобального Юга. Новые лидеры глобальной экономики все больше торгуют напрямую между собой, имеют прямые экономические связи. Это уже говорит о том, что развиваются новые логистические маршруты. Прямая связанность повышает эффективность такой торговли, таких взаимоотношений. И всё это предопределяет дальнейшее изменение мира", - отметил Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.