Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов канцлера Германии Фридриха Мерца фактически вынудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен принять их ультиматум.

Как поясняет Politico, парламентарии из ФРГ предъявили 27 требований, касающихся упрощения и сокращения правил Евросоюза. Выдвинутые требования обосновывались негативным влиянием действующих общеевропейских норм на бизнес в Германии — крупнейшей экономике интеграционного объединения.

Отмахнуться от требований блока Мерца главе ЕК не удалось. Урсула фон дер Ляйен заявила, что готова к переменам после выслушанных условий.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр разочаровал главу Еврокомиссии. Хотя евробюрократы под предводительством фон дер Ляйен фактически и привели Мадьяра к победе, венгерский политик предложил отдать пост руководителя ЕК уходящему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подчеркивал, что еврочиновники виновны к экономических проблемах объединенной Европы. По словам Дмитриева, промышленность в ЕС уничтожают "трудолюбивые" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.