"Я не понимаю, как жить дальше": приемная дочь рыдает по Алексею Пиманову

Накануне, 27 апреля, на Троекуровском кладбище похоронили известного ведущего, журналиста, продюсера, режиссера Алексея Пиманова. Проститься с ним пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

Отдать последнюю дань уважения покойному явились Константин Эрнст, Елена Малышева, Игорь Угольников, Леонид Якубович, министр культуры Ольга Любимова и многие другие. Разумеется, одними из первых на траурном мероприятии появились сыновья Алексея Пиманова Денис и Артем. Рядом с ними находилась и приемная дочь журналиста Дарья, которая родилась в предыдущем браке второй супруги Алексея Пиманова Валентины.

Несмотря на то, что Дарья не была его родной дочерью, известный ведущий старался уделять ей столько же внимания, сколько и сыновьям. У них сложились теплые и близкие отношения. Поэтому весть о смерти Алексея Пиманова сразила Дарью буквально наповал.

"Ты научил меня ЖИТЬ…. Жить в любви, добре, сострадании, справедливости и упорстве! Ты научил меня не унывать, вставать с колен, творить во имя Света, Родины, семьи и быть безусловным профессионалом своего дела и просто Человеком! Ты всегда говорил, что дорогу осилит идущий, но как бы невзначай, тихонько поддерживал меня, когда я спотыкалась на своем пути и норовила разбить нос! Ты был лучшим отцом, другом, учителем и доктором моей души! Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на Небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше, ибо сердце мое не способно вместить столько боли и слез... Папа…. Люблю… Благодарю…. Навсегда…." - высказалась убитая горем Дарья в личном блоге.

Многочисленные подписчики поддержали ее и выразили свои соболезнования. Напомним, ведущий и режиссер Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Причиной смерти стал острый инфаркт.

