В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии

В Латвии всё чаще и настойчивее звучат предложения по запрету русских имен и фамилий. Об этом рассказал во вторник, 28 апреля, депутат Рижской думы Алексей Росликов.

Как пояснил парламентарий, антироссийски настроенные политики и общественники намерены радикально решить "вопрос фамилий и имен" так, чтобы русские варианты "просто исчезли".

При этом, рассказал Росликов, любой блогер в Латвии вправе озвучивать любые теории и оскорбления в отношении русскоязычных жителей страны, тогда как ответ русскоязычного населения на оскорбления грозит им приводом в полицию и уголовной ответственностью.

Школьникам в Латвии уже запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время. Эту меру представитель МИД России Мария Захарова оценила как проявление нацизма: "Нацисты всегда запрещали людям по этническому, национальному признаку исповедовать свою культуру, историю, использовать язык, ограничивали все свободы по национальному признаку" (цитаты по РИА Новости).

Российский лидер Владимир Путин напомнил про притеснения, с которыми сталкиваются на Западе люди, поддерживающие духовную связь с Россией и разделяющие наши нравственные ценности. Путин отмечал, что Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом.