Глава ЦБ сделала пугающее заявление: "Никогда у нас такого не было"

Важной особенностью развития российской экономики в наши ни является ситуация на рынке труда. На это указала во вторник, 28 апреля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула глава регулятора, наша страна в своей современной истории прежде никогда еще не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы: "Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение".

Набиуллина отметила, что "здесь, конечно, если бы были более оперативные данные, нам бы это сильно помогло" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтверждал, что несколько отраслей в России испытывает дефицит в кадрах, в том числе в квалифицированных сотрудниках.

Тревожат и показатели кадрового резерва: запас доступных трудовых ресурсов за пять лет сократился с 7 миллионов до 4,4 миллиона человек. Эксперты предупреждают про негативные последствия для экономики, особенно от дефицита молодых работников и роста доли пожилых.