Юрист объяснила, кому могут отказать в отпуске летом

В некоторых случаях работодатель вправе отказать подчиненным в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в летние месяц. Об этом рассказала во вторник, 28 апреля, юрист Наргиз Мамажанова.

Как подчеркнула эксперт, трудовое законодательство не обязывает начальство предоставлять отпуск сотрудникам в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизм учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизирован. Но если отпуск уже зафиксирован в графике, не отпустить сотрудника руководство не вправе.

Отказать в отпуске летом можно при острой производственной необходимости с согласия работника, а также если человек проработал менее полугода (кроме льготных категорий).

Однако есть работники, которым работодатель обязан предоставить отпуск по их требованию независимо от графика и стажа: беременные женщины (перед отпуском по беременности и родам), несовершеннолетние работники, усыновители ребенка в возрасте до трех месяцев, родители детей-инвалидов и некоторые другие льготники, цитирует Мамажанову агентство "Прайм".

Ранее юрист Александр Южалин напомнил, что россиянам на окладе выгоднее брать ежегодный оплачиваемый отпуск в те месяцы, в которых больше рабочих дней. Исходя из этого, самым выгодным месяцем для использования отпуска в 2026 году будет июль. Чуть похуже в этом отношении апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Между тем депутат Госдумы Владимир Плякин предложил ввести дополнительные оплачиваемые выходные для родителей — до семи дней в год. Такой "родительский отпуск" помог бы в ситуациях, когда россияне вынуждены брать отгулы или больничные ради решения семейных вопросов: адаптация к детскому саду или школе, плановые обследования у узких специалистов, сезонные заболевания без госпитализации.