Наследство Алексея Пиманова: вот что оставил после себя известный ведущий

Телеведущий и режиссер Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Причиной смерти стал острый инфаркт.

Накануне, 27 апреля, на Троекуровском кладбище состоялись похороны. Проститься с Пимановым пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

Отметим, что известный журналист был женат трижды. От экономиста Валерии Архиповой у него остались сыновья Денис и Артем. От второй супруги Валентины Ждановой - приемная дочь Дарья. В 2013 году журналист женился на актрисе Ольге Погодиной. Прямо на похоронах стало известно, что от нее у Пиманова есть маленькая дочь.

После себя известный тележурналист оставил внушительное наследство. Согласно открытым данным, в собственности Пиманова были недвижимость в столичном регионе, а также интеллектуальные права на многочисленные телевизионные проекты и кино.

Как объяснил юрист Александр Хаминский, наследованию подлежит только половина всего того, что было нажито в период третьего брака Пиманова. Эта половина будет делиться между родственниками — если нет завещания, то в равных долях между наследниками первой очереди, то есть родителями, супругой и детьми. Если же завещание составлено, то распределение пойдет по нему, однако несовершеннолетние дети или нетрудоспособные иждивенцы, например престарелые родители, имеют право на обязательную долю, передает aif.ru.

