Собянин дал старт проходке тоннеля между станциями метро "ЗИЛ" и "Остров Мечты"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" строящейся Бирюлевской линии метро. Щиту "Виктория" предстоит преодолеть почти полтора километра. Между тем, на четырех станциях будущей линии ведутся работы с опережением графика.

Вокруг современные жилые кварталы, объекты социальной инфраструктуры, рядом МЦК. Но не хватает только метро в пешей доступности. Жители Даниловского района с нетерпением ждут открытия станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии. И строители делают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.

Тоннелепроходческий щит с именем "Виктория" - ветеран московского метростроения - снова приступает к работе. Эта железобетонная "девушка" уже прокладывала пути на Некрасовской линии, БКЛ, совсем недавно завершила проходку на участке "Рублево-Архангельской линии от "Сбер-Сити" до "Липовой рощи". И теперь ее помощь потребуется на Бирюлевской линии. От станции "ЗИЛ" до "Острова мечты" - длина тоннеля 1442 метра. Маршрут крайне непростой.

"После старта машина сразу заходит под "ЗИЛ" Троицкой линии, которая недавно была сдана. После она пересекает МЦК станцию "ЗИЛ" одноименную, проходит под старым руслом Москвы-реки и в дальнейшем пересекает Замоскворецкую линию метро, и после этого уже заходит в монтажную камеру", - пояснил Константин Цаллагов, руководитель проекта АО "Объединение ИНГЕОКОМ".

Щит "Виктория" стартует из так называемого бетонного саркофага. Это монолитная конструкция, от которой тоннелепроходческий щит как бы отталкивается. Технологию применяют в тех случаях, когда котлован находится в водонасыщенных грунтах. Бетонный массив обеспечивает герметичность и предотвращает прорыв при запуске щита.

"Машина после монтажа была собрана и возведена - вокруг нее опалубка - и машина полностью забетонирована. Бетонный куб - он и есть тот самый безопасный элемент, который проектировщики применили на данном проекте", - отметил Константин Цаллагов.

"Бирюлевская линия метро – важная. Ее многие годы ждут жители, поэтому мы работаем ускоренными темпами. На четырех станциях ведутся работы с опережением графика. Из семи тоннелей на пяти тоннелях идет активная проходка. Сегодня запускаем щит от "ЗИЛа" до "Острова Мечты", – сказал Собянин.

Бирюлевский радиус станет седьмой новой линией московского метрополитена, построенной за последние годы. Долгожданная ветка возьмет свое начало на станции "ЗИЛ" и дойдет до Бирюлёва Западного. Общая протяженность - более 22-х километров. В целом новая линия улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей.