В Москву вернулись школьники, завоевавшие "золото" на олимпиаде им. Авиценны

Сегодня московские школьники, завоевавшие золотые медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, вернулись домой. А один из них даже стал абсолютным победителем.

На олимпиаде участники показали отличные навыки лабораторной работы и теоретические знания. Они отвечали на сложные вопросы по клеточной биологии, физиологии человека и не только. Школьники довольны результатами, но расслабляться пока рано. Впереди ещё один важный международный старт.

"Это не один год подготовки, на самом деле. Мы многих из этих ребят знали, ещё когда они учились в седьмом классе. И каждый год они участвуют в сборах, которые проводит, с одной стороны, Министерство Просвещения на биологическом факультете. С другой стороны, есть сборы в "Сириусе", смены в "Сириусе", - рассказала Галина Белякова, заместитель декана биологического факультета МГУ, доцент, кандидат биологических наук.