Собянин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Когда спасение жизни - это призвание! Сегодня - День работников скорой медицинской помощи. С профессиональным праздником столичных медиков поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. В мессенджере МАКС он отметил, что "московская скорая - одна из самых эффективных в мире". Она постоянно совершенствуется благодаря современным технологиям и передовому оборудованию. Которыми оснащаются бригады.

Теперь, чтобы принять пациента, машина "скорой" плавно "приседает" - высоту корпуса позволяет регулировать пневмоподвеска, которая появилась во всех усовершенствованных автомобилях. А внутри - продуманная и компактная мобильная палата.

"Здесь небулайзер, кардиостимулятор, ЭКГ, пульсоксиметр, термоодеяло и штатив. И, собственно, раньше, если мы посмотрим на старую машину, этих полочек у нас не было", - рассказала Анастасия Сирык, врач скорой медицинской помощи, заведующая подстанцией №34.

В машинах "Скорой помощи" нового поколения появились удобные вместительные полки, как в салоне самолета. Теперь все оборудование на расстоянии вытянутой руки, а самое главное - надежно закреплено на запатентованной рейлинговой системе.

"Чтобы взять любое оборудование с рейлинга, это, опять же, занимает секунду времени. Мы снимаем и идем, собственно, на вызов", - отметила Анастасия Сирык.

Эти автомобили - результат совместной работы врачей московской "Скорой" и инженеров Горьковского автозавода при грантовой поддержке правительства Москвы. Медики участвовали в проектировании на всех этапах: от компоновки салона до выбора материалов.

"Мы собрали оборудование, поехали на завод "ГАЗ" и отрабатывали алгоритмы работы в машине "Скорой помощи", показывали, как это должно выглядеть. И по этим отработкам мы поняли, как необходимо размещать оборудование, чтобы это было наиболее удобно и быстро", - отметила Ирина Трофимова, врач скорой медицинской помощи.

А еще - комфортно. Теперь в салоне можно выпрямиться в полный рост. В новых машинах при прежних габаритах стало просторнее - появились поворотные и раскладные сиденья, которые освобождают проход. И зонированное освещение - можно включить яркий свет над пациентом, не ослепив водителя.

Первые инновационные реанимобили на станцию Скорой помощи поступили в мае прошлого года, а теперь на рейсы выходят 350 машин нового поколения для общепрофильных бригад. Масштабное обновление автопарка совпало с профессиональным праздником. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях поздравил врачей с Днем работника скорой медицинской помощи.

"Московская скорая — одна из самых эффективных в мире. Это слаженная команда профессионалов, рабочий процесс которой отточен до мелочей. В среднем за год совершается 4 млн выездов, это около 12 тыс. в сутки. Столичная скорая помощь постоянно совершенствуется — внедряются современные технологии, бригады оснащаются передовым оборудованием", - отметил он.

Ровно 128 лет назад к пациентам выехали две первые московские скорые - они были конными. Теперь столичная экстренная служба - крупнейшая в Европе. Ежедневно диспетчеры "Единого центра" принимают около 15 тысяч обращений, и тут же к пациентам выезжают бригады. Чтобы первыми оказаться рядом в самый критический момент.