Число погибших при пожаре на севере Москвы продолжает расти

До семи человек увеличилось число погибших в результате пожара на севере Москвы. Спасатели уже несколько часов тушат строящее здание во втором Амбулаторном проезде. В какой-то момент возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В МЧС сообщали, что внутри могут находится до 200 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Здание оцеплено, огонь быстро распространяется. Горят 2-й и 3-й этажи здания, повсюду плотный едкий дым, который душит даже возле этой стройки. Спасатели эвакуируют людей. Очевидцы говорят, что заметили задымление не сразу, у многих пострадавших серьезные ожоги. Всем оказывают медицинскую помощь, у здания дежурят скорые

По последним данным, погибли 5 человек, ещё около 10 пострадали. На место пожара уже прибыл пожарный поезд и вертолет, также работает беспилотник для оценки и разведки обстановки. Тепловизионная камера на дроне отлично фиксирует тепло человеческого тела сквозь дым. Площадь возгорания достигла почти полутора тысяч квадратных метров.

Пожару сначала присвоили пятый максимальный уровень сложности, сейчас понизили до 4-го. На месте работают следователи - криминалисты Следственного комитета, дежурят медики. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

"Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ход и результат процессуальной проверки проводимой по данному факту на контроле в прокуратуре. На месте работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокуратора Антон Меняев", - сообщила Татьяна Максименко, старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы.

31 человека удалось эвакуировать. Некоторые спасённые получили страшные ожоги. Пробраться к очагу возгорания спасателям всё еще сложно — очень плотное задымление и высокая температура. Внутри здания могут находиться около 200 человек.