Задержан подозреваемый в распространении вредоносных компьютерных программ

Задержан подозреваемый в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Которые использовали для хищения денежных средств в течение нескольких лет.

Преступная группа действовала в разных регионах страны. С помощью приложения на мобильные устройства потерпевших поступали файлы с изображениями банковских карт. Под воздействием мошенников человек совершал денежный перевод с помощью бесконтактной идентификации в банкомате. А деньги получали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.