Задержан подозреваемый в распространении вредоносных компьютерных программ

Задержан подозреваемый в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Которые использовали для хищения денежных средств в течение нескольких лет.
Преступная группа действовала в разных регионах страны. С помощью приложения на мобильные устройства потерпевших поступали файлы с изображениями банковских карт. Под воздействием мошенников человек совершал денежный перевод с помощью бесконтактной идентификации в банкомате. А деньги получали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело. Задержанному может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
"В ходе обыска у него изъята компьютерная техника с вредоносными файлами и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Также обнаружена переписка с предполагаемым организатором группы – гражданином Украины", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.