Парад Победы, вне всякого сомнения, состоится 9 мая на Красной площади. Об этом рассказал во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что традиционный Парад Победы с прохождением военной техники пройдет, как и каждый год.

Что касается формата проведения одного из главных праздничных мероприятий Дня Победы, администрация главы государства своевременно проинформирует журналистов и общественность, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Недружественный Запад тем временем пытается строить козни политикам, которые планируют отметить День Победы в Москве. Страны Балтии объявили, что закроют свое воздушное пространство для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, когда тот направится в российскую столицу.

В Польше, говоря о намерении Фицо отправиться в Москву, отметили, что "проблема решена", но не уточнили, что под этим подразумевается. Словацкий политик заявил, что в любом случае реализует свое намерение и найдет альтернативный путь.