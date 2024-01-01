Кремль раскрыл реакцию Путина на новое покушение на Трампа

Президент России Владимир Путин осуждает любые проявления насилия. Об этом напомнил во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили рассказать, как президент России отреагировал на новое покушение на своего американского коллегу Дональда Трампа.

Как подчеркнул Песков, "Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств" (цитата по ТАСС).

В 2024 году, после предыдущей попытки покушения на Трампа, российский лидер высоко оценил поведение американского коллеги в экстраординарных условиях. Владимир Путин назвал президента США мужественным человеком, который проявил себя настоящим мужчиной.

После того случая Путин передал Трампу в подарок картину российского художника Никаса Сафронова — портрет американского политика в первые моменты после покушения. В США писали, что президента США очень растрогал этот презент. Картина разместилась в Белом доме.