Алина Загитова показала свадебное платье

Алина Загитова продолжает подогревать слухи о том, что выходит замуж. Недавно она выложила фото, на котором продемонстрировала кольцо с внушительным камнем, а теперь показала свадебное платье.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленная фигуристка опубликовала видео, которое подписала так: "Момент, к которому не готова ни одна подруга". В ролике Алина Загитова предстала якобы наблюдающей за приятельницей, облаченной в свадебное платье.

Вот только в Сети многочисленные поклонники высказали уверенность, что на видео в подвенечном наряде представлена сама Алина Загитова. Кое-кто из особо наблюдательных фанатов считает, что такой худой и стройной невестой может быть только спортсменка, и никто другой.

В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Другие же интернет-пользователи стали гадать, кто является избранником Алины Загитовой. Отметим, что сама прославленная фигуристка о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Однако в Сети ходят упорные слухи, что ее любимый мужчина весьма влиятельный и обеспеченный человек.

