Российские военные в ходе спецоперации установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области и освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики.

Как уточняет во вторник, 28 апреля, Министерство обороны России в своем MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Север" и "Южной" группировки войск.

Также в Минобороны отметили, что российские войска в течение суток улучшили положение в зоне СВО, а подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Враг понес крупные потери в живой силе и военной технике.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признался, что ситуация в зоне специальной военной операции остается крайне сложной для украинской армии, поскольку "противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта".

В Кремле подчеркивали, что успехи ВС России в зоне спецоперации усиливают тревогу и страхи киевского режима, ведь на фронте "динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам".