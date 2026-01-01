Оставшийся с четырьмя детьми Мерзликин высказался о сбежавшей к любовнику за границу экс-жене: "Она хорошая мама"

В прошлом году Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Причину развода экс-супруги не назвали. Дети - дочери Серафима и Евдокия и сын Макар - остались с актером. Старший, 19-летний Федор, живет отдельно.

А недавно стало известно, что бывшая супруга Андрея Мерзликина Анна уехала из России и уже находится в новых отношениях. Чтобы детям не пришлось переезжать, артист взял ответственность за них на себя.

В новом интервью актер, тем не менее, признался, что поначалу чувствовал себя крайне неуверенно. "Новый уклад потребовал от меня полной включенности. Конечно, был испуг — от неизвестности. А потом я понял: на самом деле ничего страшного. Все довольно понятно. Нужен простой распорядок, режим", - поведал актер.

Андрей Мерзликин подчеркнул, что бывшая супруга Анна не забросила детей. Она находится на постоянной связи с ними. "Она хорошая мама. Нам важно, чтобы у детей оставалось это ощущение: мама и папа рядом, но каждый по-своему", - объяснил артист.

По словам Мерзликина, он работает в обычном режиме, просто теперь заранее договаривается с бывшей женой, что если он уезжает, то приезжает она. "У нас есть соглашения, которые устраивают обоих. Анна полноценно участвует в жизни детей, они тоже бывают у нее", - рассказал Мерзликин "Каравану историй".

