Кремль оценил работы по ликвидации последствий атак на Туапсе

Специалисты продолжают заниматься устранением последствий атак украинских беспилотников на Туапсе. Об этом рассказал во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20 апреля власти Краснодарского края сообщали, что порт Туапсе подвергся атаке дронов ВСУ, произошел разлив нефтепродуктов. В ночь на 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "на должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий".

В оперштабе Кубани рассказали, что собрано уже 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов в акваторию Черного моря в районе Туапсе. Группировку по ликвидации разлива нефтепродуктов увеличили до 360 человек, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала на то, что Запад игнорирует экологический ущерб от спонсируемых им же атак ВСУ на различные нефтяные объекты в России, в том числе в Туапсе.