Кремль предложил Израилю разобраться с киевским режимом

Обоюдные претензии Украины и Израиля — это их суверенные дела. Такое заявление сделал во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить конфликт между Киевом и Тель-Авивом из-за зерна. В МИД Украины был вызван посол Израиля — дипломату вручили ноту протеста из-за прибытия в порт Хайфы судна с зерном, якобы собранным в новых российских регионах. Израиль в ответ заявил, что "обвинения не являются доказательствами".

Дмитрий Песков отметил, что не хотел бы комментировать эту ситуацию: "Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом"

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Кремль не желает "никак это комментировать и влезать в это дело" (цитаты по РИА Новости).

Между тем информированный источник предупредил об угрозе кризиса в отношениях Украины и Израиля. Некий чиновник в Киеве заявил, что украинские власти требуют от израильской стороны отказаться от пресловутого зерна, поскольку иное решение было бы "похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявляла".

Напомним, Украина и Израиль ссорятся далеко не впервые. Ранее МИД Израиля вызвал посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука — украинский дипломат недопустимо высказывался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, когда тот назвал важными контакты с президентом России Владимиром Путиным.