Наташа Королева заигрывала со Стасом Михайловым прямо на глазах его жены

Накануне, 27 апреля, свой день рождения отметил один из самых успешных и популярных исполнителей на отечественной эстраде - Стас Михайлов. По такому поводу именинник закатил большой праздник.

На торжестве отметилось множество гостей, в том числе и певица Наташа Королева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица выложила видео, как поет с именинником в караоке.

Для праздника заводная артистка выбрала черно-розовый наряд, подчеркнувший ее стройные ножки. Интересно, что дополняли образ певицы длинные перчатки в тон. Волосы Наташа убрала в обычный хвост.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В момент исполнения песни Королева то и дело прижималась к Михайлову и эмоционально жестикулировала. В Сети поведение популярной певицы некоторые комментаторы сочли недопустимым, кто-то решил, что артистка беззастенчиво заигрывала с женатым коллегой.

Впрочем, другие интернет-пользователи только порадовались, глядя на такой дуэт, и рассыпались в комплиментах Королевой и Михайлову, а заодно поздравили именинника с днем рождения. Разумеется, под приятным впечатлением от праздника осталась и сама Наташа.

"Дорогой Стас!!! День рождения, как в известной песне поется, типа грустный праздник, но только не в твоем случае!!! В вашем с Инночкой доме всегда весело, музыкально, гостеприимно, душевно и вкусно!!! Долгая лета, здоровья и творческого вдохновения!!" - пожелала певица, обращаясь к Стасу Михайлову.

