Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на севере Москвы

Семь человек погибли, ещё 12 пострадали в результате крупного пожара на севере Москвы. Утром в районе Аэропорт загорелось строящееся здание.

Пламя за считанные минуты охватило второй и третий этажи. На месте ЧП работают более ста спасателей и десятки единиц техники. Задействована авиация. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек. Возбуждено уголовное дело.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети выразил глубокие соболезнования семьям погибших, и отметил, что на месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

"Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошёл пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек. Мои глубокие соболезнования семьям погибших", - написал мэр.