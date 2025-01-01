ФСБ сообщила, что в рамках обмена с Беларусью Польша освободила российского ученого-археолога Александра Бутягина.

Также сообщается, что освобождена супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике.

Археолога задержали по запросу украинской стороны в Польше в начале декабря 2025 года и намеревались экстрадировать на Украину. Его подозревали "в проведении незаконных археологических работ в Крыму".

Владимир Путин ранее заявил, что задержание Бутягина в Польше по запросу Украины лишний раз демонстрирует, с кем в лице киевского режима Россия имеет дело.