Апрельские сугробы в Москве выросли до 10 сантиметров

В Москве установлен рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил метеоролог в комментарии РИА Новости, на главной городской метеостанции (ВДНХ) зафиксирована высота снежного покрова на уровне 10 сантиметров. Прежний рекорд составлял 7 сантиметров и держался с 1971 года.

При этом в Подмосковье отмечены еще более впечатляющие показатели: в Клину высота снега достигла 16 сантиметров, в Дмитрове — 23 сантиметров.

На фоне снегопада в Москве, по данным Ozon, в восемь раз вырос спрос на инвентарь для уборки снега: лопаты, скреперы для чистки крыш, скребки-ледорубы и кровельные снегорезы. Подорожали и поездки на такси: агрегаторы из-за повышенного спроса взвинтили цены в 2-5 раз, сообщает kp.ru.

Тем временем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в предстоящие майские праздники. Как пояснил эксперт, нельзя назвать предстоящий Первомай теплым, поскольку "10 градусов в дневные часы — это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода".