Поездка принца Гарри на Украину может привести к очень неприятным последствиям. Герцог Сассекский в Киеве заявил, что он работающий член королевской семьи, чем дал понять, что говорит от имени Карла III. Вот только британский монарх даже не знал, что его сын планирует влезть в и без того проблемную тему.

Недавняя неожиданная поездка принца Гарри на Украину отражает его характерное поведение, считает эксперт. Внезапный визит, в ходе которого герцог Сассекский встретился с ранеными солдатами в Киеве, был назван британской прессой "сильным жестом", но с риском "неприятных последствий".

"Сам по себе визит — сильный шаг, никто этого не оспаривает. Но время выбрано так, что это все усложняет", — пояснил эксперт по PR и медиа Чад Тейшейра.

Принц пытался задеть старшего брата, показать, что он работает даже в самых сложных точках намного шара, пока Уильям сидит в уютном Лондоне. Но на деле Гарри только все испортил, продемонстрировав желание любой ценой уколоть брата.

"Есть монархия, которая пытается показать единство на мировой арене, а Гарри снова возвращает внимание к семейной драме. Это тот же самый шаблон: громкий жест — и затем спорные последствия", — отметил специалист.

Во время своего визита на Украину Гарри заявил, что он "всегда будет частью королевской семьи". В конце двухдневной поездки он сказал ITV News: "Я здесь, работаю и делаю то, для чего был рождён. И мне это нравится". Теперь герцог рискует столкнуться с серьёзными последствиями, если его поведение будет продолжаться в том же духе.