Соединенные Штаты Америки снизили активность в поддержке киевского режима. При этом помощь Украине со стороны стран Европы растет, ЕС все глубже втягивается в украинский конфликт, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что все производственно-логистические цепочки поставок западного вооружения Киеву внимательно отслеживаются. Более того, они намеренно предаются огласке российской стороной. Белоусов напомнил, что 15 апреля в СМИ был опубликован перечень предприятий Европы, поставляющих на Украину ударные беспилотники, которые используются для ударов по российской территории.

По словам российского министра, США и коллективный Запад, стремясь сохранить глобальное доминирование, разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Этот агрессивный курс обостряет геополитические противоречия и подрывает стратегическую стабильность. Напомнив о развязанном США и Израилем конфликте на Ближнем Востоке, Белоусов подчеркнул, что Россия выступает исключительно за дипломатический путь его урегулирования.