Туапсе остался без воды из-за пожара на НПЗ после атаки дронов

Несколько районов города Туапсе в Краснодарском крае остались без воды в связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом рассказали во вторник, 28 апреля, в муниципальной администрации.

Такая ситуация сложилась из-за пожара на территории НПЗ — возгорание началось из-за падения обломков украинских беспилотников.

Глава государства Владимир Путин по телефону получил доклад руководителя МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами в Туапсе и поручил министру лично вылететь туда. Куренков будет контролировать тушение огня и устранение последствий происшествия.

Тем временем наращивает группировку сил и средств для тушения пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе — сводные отряды следуют из Краснодарского края и Ростовской области. В состояние готовности приведены пожарные подразделения Ставрополья.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в Туапсе в связи с пожаром на НПЗ. Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Прежде всего это касается ближайших к горящему заводу микрорайонов: Грознефть, Сортировка, Звездный. Людей просят не выходить на улицы и не открывать окна, больше пить и часто промывать слизистые, пользоваться средствами защиты органов дыхания, сообщает РИА Новости.