Авиация Израиля нанесла удары по восьми населенным пунктам на юге Ливана

Восемь населенных пунктов на юге Ливана стали целью ударов израильской авиации во вторник. Одно из атакованных поселений расположено на окраине города Тир. По данным РИА Новости, в результате налетов погиб один человек.

Израильская армия во вторник потребовала, чтобы жители 16 населенных пунктов на юге Ливана покинули свои дома. Предлог - удары по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах". Требование ЦАХАЛ опубликовала на своих интернет-ресурсах, передает РИА Новости со ссылкой на ливанский военный источник.

Уточняется, что израильская авиация нанесла удары по району Бурдж аш-Шимали в четырех километрах к востоку от города Тир. Авиация и артиллерия ЦАХАЛ, несмотря на продолжение режима прекращения огня, ежедневно наносят удары по югу Ливана. По данным ливанского минздрава, со 2 марта от израильских ударов погиб 2521 человек, около 8 тысяч ранены.