В Сеть слили фото онкобольной Лерчек после химиотерапии с малышом на груди

Блогер Лерчек в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. Это дало блогеру возможность не только посещать врачей, но и быть с детьми.

Вести соцсети Валерия не может, за нее это делает Луис. Он почти каждый день сообщает, как себя чувствует многодетная мама. Также о состоянии Чекалиной рассказывает ее друг Гоша Камаев. 28 апреля он объявил, что после первого курса химиотерапии Лерчек стало лучше.

"Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остается активной и пытается делать, что сможет. Слава Богу, сейчас состояние и самочувствие лучше", — рассказал Гоша.

Камаев к посту приложил новое фото Валерии. На нем многодетная мама держала на руках двухмесячного сына Даниэля. Мальчик нежно положил руку на грудь мамы, а Лерчек с гордой улыбкой смотрела на ребенка.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что ранее Луис Сквиччиарини рассказал, что врачи разрешили Чекалиной легкие физические нагрузки, плавание и танцы. Лерчек с удовольствием вернулась к спорту, правда, сил у нее очень мало. По словам Луиса, у Валерии дрожали ноги.